



"Навредит готовности к войне": что разозлило Смотрича в словах Кохави

Министр финансов Бецалель Смотрич атаковал уходящего в отставку начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, поскольку тот в серии последних своих интервью в этой должности раскритиковал план нового правительства относительно Иудеи и Самарии.



Генерал-майор предупредил, что попытки разделить обязанности в отношении поселений, часть которых перейдет Смотричу, нанесут ущерб командной структуре Армии обороны Израиля и поставят под удар ее боевую готовность.



"Армия обороны Израиля несет ответственность за все, что происходит в Иудее и Самарии, так должно и остаться. Там не может быть двух командующих. Это, вероятно, нанесет ущерб и повредит нашей готовности к войне", - сказал Кохави в интервью Ynet.



По его словам, работа МАГАВ в Иудее и Самарии является превосходной. Генерал-майор выразил надежду на то, что ситуация такой и останется. "Цепочка полномочий должна быть сохранена", - добавил он.



Кохави подверг критике решение Нетаниягу предоставить партии Смотрича полный контроль над всем, что связано с Иудеей и Самарией, включая ответы государства БАГАЦу по вопросу поселений.



В частности, генерал-майор обеспокоен тем, что Смотрич в роли министра в минобороны сможет назначать координатора действий правительства на территориях (COGAT) и будет иметь право вмешиваться в назначении руководителей гражданской администрации. По словам Кохави, министр финансов уже начал "кампанию по запугиванию высокопоставленных сотрудников службы безопасности", которая нанесет ущерб безопасности Израиля.



Смотрич гневно отреагировал на критику со стороны уходящего начальника штаба ЦАХАЛа, обвинив его в популизме. Он объяснил, что цель плана заключается не в том, чтобы навредить командной цепочке ЦАХАЛа, а в том, чтобы вывести гражданскую администрацию из-под юрисдикции армии.