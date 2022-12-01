Смотрич и Нетаниягу договорились: соглашение подписано
В четверг, 1 декабря было подписано коалиционное соглашение между Ликудом и Религиозным сионизмом.
Бецалель Смотрич получит пост министра финансов по ротации.
Также Религиозный сионизм получит министерство алии и абсорбции. Пост займет Офир Софер.
Также партия будет отвечать за поселения Иудеи и Самарии в минобороны.
Орит Струк будет министром национальных миссий. Замминистра назначат Охад Таль.
Комиссию по законодательству возглавит Симха Ротман. Комиссию по делам религий и комиссию по реформам возглавит Михаль Вольдигер.