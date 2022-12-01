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Смотрич и Нетаниягу договорились: соглашение подписано
01.12.2022 19:40 Алина Груднева

Смотрич и Нетаниягу договорились: соглашение подписано

В четверг, 1 декабря было подписано коалиционное соглашение между Ликудом и Религиозным сионизмом.

 
Бецалель Смотрич получит пост министра финансов по ротации.
 
Также Религиозный сионизм получит министерство алии и абсорбции. Пост займет Офир Софер.
 
Также партия будет отвечать за поселения Иудеи и Самарии в минобороны.
 
Орит Струк будет министром национальных миссий. Замминистра назначат Охад Таль.
 
Комиссию по законодательству возглавит Симха Ротман. Комиссию по делам религий и комиссию по реформам возглавит Михаль Вольдигер.

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