



Смотрич о словах Касифа: он считает, что можно убить меня и мою семью

Председатель партии "Религиозный сионизм" депутат Бецалель Смотрич ответил на слова депутата Офера Касифа, который заявил на радио Ynet, что теракт в Кирьят-Арбе "не был терроризмом", и отметил, что "поселенцы, живущие как заноза в горле, не являются невинными гражданами".



Смотрич сказал: "Я услышал его слова с шоком. Для него можно убить мою жену, моих детей и меня, а также полмиллиона поселенцев в Иудее и Самарии". Член Кнессета Итамар Бен Гвир добавил: "Касиф - это причина, по которой вы должны голосовать за правых. Закон о депортации сторонников терроризма, который мы внесем в Кнессет, будет применяться именно к таким членам Кнессета, которые, как он поддерживают терроризм"

