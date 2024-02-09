



СМИ: раскрыты планы Чубайса на Израиль

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс якобы собирается запустить в Израиле центр исследований по изучению "постпутинской России", активно пообщавшись в последнее время с различными специалистами, изучающими РФ.



Об этом сообщает российский Telegram-канал "Агентство" со ссылкой источники, которые якобы недавно общались с политическим деятелем.



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"Чубайс получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива и работает над неким проектом, в котором будет рассказывать, как российские либералы допустили происходящее в стране. Он создает в университете Тель-Авива центр российских исследований", - цитирует "Агентство" слова неназванных источников.



В свою очередь, глава Центра изучения РФ и Восточной Европы Тель-Авивского университета Вера Каплан опровергла эти слухи. По ее словам, она понятия не знает о создании проекта, а к ее центру Чубайс никакого отношения вообще не имеет.

