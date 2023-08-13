



СМИ: Нетаниягу посетит Белый дом после выступления на Генассамблее ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет приглашен в Белый дом в сентябре после того, как примет участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщили Yediot Aharonot высокопоставленные американские чиновники.



По данным издания, президент США Джо Байден не будет встречаться с Нетаниягу в кулуарах Генассамблеи ООН, поскольку такой шаг, свидетельствующий о том, что правительство США считает встречу менее важной, может повредить и без того натянутым отношениям между его администрацией и израильским правительством.



Из-за этого предполагается, что Нетаниягу после своего выступления на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке будет приглашен с официальным визитом в Вашингтон.



