



СМИ: Израиль отменил разрешения на въезд христиан из Газы на православную Пасху

Разрешения на поездки, выданные Израилем, чтобы позволить христианам покинуть Газу и посетить святые места внутри Израиля во время предстоящего православного праздника Пасхи, были отменены, сообщила Православная церковь Святого Порфирия в Газе на своей странице в Facebook.



Причина отмены не была указана, информация была передана церкви через министерство по гражданским делам Палестинской автономии.



“На основании инструкций, полученных от братьев в Министерстве гражданских дел, сообщаем вам, что пасхальные разрешения аннулированы израильской стороной”, — говорится в сообщении церкви.



Сообщается, что до отмены было выдано около 700 разрешений на пасхальные праздники.



В отличие от западного христианства, православные христиане празднуют Пасху на неделю позже, которая в этом году будет в ближайшие выходные, в воскресенье 16 апреля.



Жителям Газы необходимо специальное разрешение, чтобы покинуть территорию, контролируемую ХАМАС, и въехать на территорию Израиля. В прошлом Израиль регулярно выдавал разрешения христианам, особенно для того, чтобы разрешить посещение святых мест в Иерусалиме и Вифлееме во время Рождества.



Причина отмены разрешений может заключаться в недавней напряженности между Израилем и Газой на фоне более широкого конфликта с группировками, связанными с Ираном.



По данным COGAT, подразделения министерства обороны Израиля, которое координирует гражданские вопросы с палестинцами, на Рождество 2022 года израильские власти одобрили поездку почти 600 христиан из Газы.



COGAT заявил, что в разрешениях может быть отказано по соображениям безопасности.



