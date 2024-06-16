



Швейцария планирует обсудить с Россией итоги саммита мира

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", - сказал глава МИД Игнацио Кассис, отказавшись более конкретно рассказать, о чем именно будут говорить с Москвой.



По словам главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса, целью следующего саммита будет вопрос того, как проложить путь к миру в Украине.



Он отметил, что следующая встреча пройдет уже в ближайшие 5 месяцев, вероятно, до президентских выборов в США в ноябре.





