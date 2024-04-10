



Швейцария определила место и объявила дату проведения Саммита мира

Швейцария проведет двухдневную конференцию высокого уровня (Саммит мира), направленную на достижение мира в Украине. Состоится она 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн, сообщается в заявлении Федерального совета Швейцарии в среду, 10 апреля.



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"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", – цитирует заявление швейцарского правительства Reuters.



Саммит мира будет направлен на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе".



Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников. Однако ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на первом Саммите мира ожидается 80-100 стран. При этом в Офисе президента Украины исключили участие России в первом Саммите мира, но есть вероятность, что ее представители будут на втором саммите.