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Шведская активистка окрестила Анну Франк "безнравственной"
17.10.2022 09:16 Александр Юзовский

Шведская активистка окрестила Анну Франк "безнравственной"

Активистка шведской партии ("Шведские демократы") 26-летняя Ребекка Фалленквист назвала еврейскую девочку-подростка из Амстердама "безнравственной".

Стоит напомнить, что Франк стала самой известной жертвой Холокоста, благодаря оставленному ей дневнику. Публикация активистки в Instagram вызвала бурю возмущений в соцсети.

На публикацию уже успел отреагировать посол Израиля в Швеции Зив Нево Кальман. В своем Twitter он заявил, что "решительно осуждает это гнусное оскорбление, неуважение к памяти Анны Франк".

Фалленквист пришлось удалить своей пост.

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