Шведская активистка окрестила Анну Франк "безнравственной"

Активистка шведской партии ("Шведские демократы") 26-летняя Ребекка Фалленквист назвала еврейскую девочку-подростка из Амстердама "безнравственной".



Стоит напомнить, что Франк стала самой известной жертвой Холокоста, благодаря оставленному ей дневнику. Публикация активистки в Instagram вызвала бурю возмущений в соцсети.



На публикацию уже успел отреагировать посол Израиля в Швеции Зив Нево Кальман. В своем Twitter он заявил, что "решительно осуждает это гнусное оскорбление, неуважение к памяти Анны Франк".



Фалленквист пришлось удалить своей пост.



I strongly condemn

this despicable insult, disrespectful of the memory of Anne Frank. It comes in sharp contrast to #Sweden’s efforts to preserve the memory of the #Holocaust. Unfortunately, there are many more bad weeds that must be uprooted. pic.twitter.com/ircMIVWbQ8