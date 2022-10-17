



Шведская активистка окрестила Анну Франк "безнравственной"

Активистка шведской партии ("Шведские демократы") 26-летняя Ребекка Фалленквист назвала еврейскую девочку-подростка из Амстердама "безнравственной".



Стоит напомнить, что Франк стала самой известной жертвой Холокоста, благодаря оставленному ей дневнику. Публикация активистки в Instagram вызвала бурю возмущений в соцсети.



На публикацию уже успел отреагировать посол Израиля в Швеции Зив Нево Кальман. В своем Twitter он заявил, что "решительно осуждает это гнусное оскорбление, неуважение к памяти Анны Франк".



Фалленквист пришлось удалить своей пост.

