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Швеция не будет вести переговоры с Венгрией, относительно вступления в НАТО
26.01.2024 12:30 MIGnews.com

Швеция не будет вести переговоры с Венгрией, относительно вступления в НАТО

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что он "не будет вести переговоры" с Венгрией по поводу заявки Швеции на вступление в НАТО, несмотря на то, что Будапешт является единственным противником после ратификации Турцией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе пригласил Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить этот вопрос "при первой возможности", и в четверг Кристерссон принял приглашение.

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"Я с удовольствием поеду в Будапешт... Нам есть о чем поговорить... но мы не ведем переговоры о членстве в НАТО, по этому вопросу нет никаких переговоров", - сказал Кристерссон в интервью шведскому телеканалу TV4.

"Но мы могли бы поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО", - сказал он.
 

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