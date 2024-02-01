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Шольц пристыдил страны ЕС за недостаточную поддержку Украины
01.02.2024 17:57 Алина Груднева

Шольц пристыдил страны ЕС за недостаточную поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил многие страны Евросоюза в недостаточной поддержке Украины, которой не хватает средств для защиты от России.

По данным Sky News, соответствующее заявление он сделал после саммита Европейского совета.

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"Во многих столицах должны задаться вопросом: достаточно ли мы делаем? Ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным", - сказал он.

По словам Шольца, Германия не может в одиночку справиться с предоставлением помощи Украине.
 

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