



Шольц: Германия не будет отправлять Украине ни Taurus, ни военных

Германия, помимо помощи Украине, сделает все возможное, чтобы предотвратить войну между Российской Федерацией и НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью местному изданию Märkische Allgemeine.



Шольц отметил, что как глава правительства, он берет на себя ответственность за вопросы войны и мира, а также безопасности в Европе.



"Это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не развернулась - то есть война между Россией и НАТО", - заявил канцлер.



Он добавил, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в Украину и отметил, что Берлин тщательно взвешивает каждую поставку оружия Киеву.



Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, в связи с чем российскому диктатору Владимиру Путину не стоит рассчитывать на ослабление помощи Киеву.



Также канцлер заявил, что в настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.



Он отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.



"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене - невероятных преступлениях российских вооруженных сил в области прав человека против гражданского населения", - заявил Шольц.



Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоры с Россией всякой основы.



"Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно. К сожалению, Путин в какой-то момент снова отменил его", - заявил он.



Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.



"В настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", - подчеркнул Шольц.