Шарль Мишель шокирован призывами относительно Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель шокирован призывами к миру в Украине посредством отказа от захваченных Россией территорий.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европарламенте.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Я шокирован заявлениями крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Чего вы добиваетесь? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей", - задал он вопрос.