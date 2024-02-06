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Шарль Мишель шокирован призывами относительно Украины
06.02.2024 13:30 Алина Груднева

Шарль Мишель шокирован призывами относительно Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель шокирован призывами к миру в Украине посредством отказа от захваченных Россией территорий.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европарламенте.

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"Я шокирован заявлениями крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Чего вы добиваетесь? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей",  - задал он вопрос.

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