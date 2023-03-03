



Шабтай позвонил полицейскому, бросившему светошумовую гранату, и поддержал его

Комиссар полиции Коби Шабтай позвонил и выразил свою поддержку офицеру, который за несколько часов до этого в среду бросил светошумовую гранату в толпу людей на массовом антиправительственном митинге.



На следующий день Департамент внутренних расследований полиции начал расследование действий полицейского Меира Суиса, старшего офицера Тель-Авивского округа. На видео видно, как он небрежно бросает гранату в центр толпы демонстрантов, несмотря на запреты на это.



רפ״ק מאיר סוויסה, תתביש לך, אתה לא ראוי לא למדים ולא לדרגות. pic.twitter.com/pEgdX9yDGY — ביגבולדמן המקורי מאז 1965 (@bigboldman) March 1, 2023