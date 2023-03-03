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Шабтай позвонил полицейскому, бросившему светошумовую гранату, и поддержал его
03.03.2023 07:36 Наталья Богинская

Шабтай позвонил полицейскому, бросившему светошумовую гранату, и поддержал его

Комиссар полиции Коби Шабтай позвонил и выразил свою поддержку офицеру, который за несколько часов до этого в среду бросил светошумовую гранату в толпу людей на массовом антиправительственном митинге.

На следующий день Департамент внутренних расследований полиции начал расследование действий полицейского Меира Суиса, старшего офицера Тель-Авивского округа. На видео видно, как он небрежно бросает гранату в центр толпы демонстрантов, несмотря на запреты на это.
 

Эта граната была одной из десятков, использованных офицерами на демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. 

Выступая на церемонии выпуска офицеров в четверг, Шабтай сказал: “Я приветствую сотрудников полиции и поддерживаю их действия”, – продолжил Шабтай. “Это не освобождает нас от внутренних расследований и извлечения уроков”. Далее комиссар полиции сообщил, что в ходе протестов в среду были ранены 11 полицейских, и пожелал им скорейшего выздоровления.

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