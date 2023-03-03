Шабтай позвонил полицейскому, бросившему светошумовую гранату, и поддержал его
Комиссар полиции Коби Шабтай позвонил и выразил свою поддержку офицеру, который за несколько часов до этого в среду бросил светошумовую гранату в толпу людей на массовом антиправительственном митинге.
На следующий день Департамент внутренних расследований полиции начал расследование действий полицейского Меира Суиса, старшего офицера Тель-Авивского округа. На видео видно, как он небрежно бросает гранату в центр толпы демонстрантов, несмотря на запреты на это.
Эта граната была одной из десятков, использованных офицерами на демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.
רפ״ק מאיר סוויסה, תתביש לך, אתה לא ראוי לא למדים ולא לדרגות. pic.twitter.com/pEgdX9yDGY— ביגבולדמן המקורי מאז 1965 (@bigboldman) March 1, 2023
Выступая на церемонии выпуска офицеров в четверг, Шабтай сказал: “Я приветствую сотрудников полиции и поддерживаю их действия”, – продолжил Шабтай. “Это не освобождает нас от внутренних расследований и извлечения уроков”. Далее комиссар полиции сообщил, что в ходе протестов в среду были ранены 11 полицейских, и пожелал им скорейшего выздоровления.