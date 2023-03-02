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Шабтай: мы не можем мириться с насилием
02.03.2023 18:15 Алина Груднева

Шабтай: мы не можем мириться с насилием

Глава полиции Израиля Коби Шабтай поддержал правоохранителей после насильственных беспорядков на акциях протеста против правовой реформы.

Такое заявление он сделал на выпускном в Национальном полицейском колледже.

"Я хотел бы сослаться на вчерашние печальные события. Прошлой ночью было ранено 11 полицейских. Пользуясь случаем, желаю как полиции, так и пострадавшим гражданам, скорейшего выздоровления", - сказал он.

Шабтай подчеркнул, что акции протеста являются "краеугольным камнем демократической страны".

"В то же время мы не можем мириться с насилием и беспорядками в широких масштабах. И уж точно, как комиссар, я не могу допустить нападения на офицеров", - подчеркнул он.
 

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