



Шабтай: мы не можем мириться с насилием

Глава полиции Израиля Коби Шабтай поддержал правоохранителей после насильственных беспорядков на акциях протеста против правовой реформы.



Такое заявление он сделал на выпускном в Национальном полицейском колледже.



"Я хотел бы сослаться на вчерашние печальные события. Прошлой ночью было ранено 11 полицейских. Пользуясь случаем, желаю как полиции, так и пострадавшим гражданам, скорейшего выздоровления", - сказал он.



Шабтай подчеркнул, что акции протеста являются "краеугольным камнем демократической страны".



"В то же время мы не можем мириться с насилием и беспорядками в широких масштабах. И уж точно, как комиссар, я не могу допустить нападения на офицеров", - подчеркнул он.

