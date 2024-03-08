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Северная Корея продолжает наращивать военную мощь на границе с Южной Кореей
08.03.2024 11:48 MIGnews.com

Северная Корея продолжает наращивать военную мощь на границе с Южной Кореей

Северная Корея продолжает проводить масштабные военныу учения на границе с Южной Кореей.

Ким Чен Ын фактически каждый день проводит среди военных. Вчера даже на камеру “учил военных” как стрелять в сторону соседей из автоматов. 

Сегодня на корейской границе проходят моделированные артиллерийские учения. Опять же, все удары предполагаемо ведутся по Сеулу.

“Эти учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА к нанесению огневого удара путем демонстрации мощи. Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые держат столицу противника в зоне досягаемости удара”, - сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
 

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