



Северная Корея продолжает наращивать военную мощь на границе с Южной Кореей

Северная Корея продолжает проводить масштабные военныу учения на границе с Южной Кореей.



Ким Чен Ын фактически каждый день проводит среди военных. Вчера даже на камеру “учил военных” как стрелять в сторону соседей из автоматов.



Сегодня на корейской границе проходят моделированные артиллерийские учения. Опять же, все удары предполагаемо ведутся по Сеулу.



“Эти учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА к нанесению огневого удара путем демонстрации мощи. Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые держат столицу противника в зоне досягаемости удара”, - сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

