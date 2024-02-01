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Северная Корея обогатилась за счет России
01.02.2024 21:30 Катя Шульц

Северная Корея обогатилась за счет России

Экономики стран-изгоев России и Северной Кореи становятся все более похожими.  Главным фактором роста экономики стало производство оружия.

Северокорейский ВВП, обвалившийся еще с допандемийных времен, в этом году переживает внезапный рост, благодаря начавшимся поставкам в Россию артиллерийских снарядов и, возможно, баллистических ракет. Об этом сообщает в интервью Deutsche Welle Анвита Басу, директор по суверенным рискам в Европе рейтингового агентства Fitch Solutions.

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР могла уже отправить в Россию более 2 млн снарядов и несколько баллистических ракет, сообщил на прошлой неделе Bloomberg.
 

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