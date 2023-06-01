



Серьезные испытания: Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к “худшим сценариям”

Глава Китая Си Цзиньпин призвал высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о “худшем сценарии” и подготовиться к “штормовому морю” на фоне усиления противодействия Коммунистической партии внутренним и внешним угрозам, сообщает CNN.



“Трудности в вопросе национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли”, – сказал Си. “Мы должны мыслить глубже и обдумывать худшие сценарии, чтобы быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами, бурными волнами и даже опасным, штормовым морем”.



Лидер Китая отметил, что его страна должна ускорить модернизацию системы национальной безопасности, чтобы сделать ее более эффективной в “реальном боевом и практическом применении”.