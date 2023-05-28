



Семья найденного в Иордании израильтянина: никто из властей не связался с нами

Члены семьи Шалома Ротбена, израильтянина, который находился в Иордании после исчезновения в мае 2021 года, впервые за два года вместе отпраздновали праздник Шавуот, сообщает Ynet.



Сестра Шалома, Сара Адель, сказала: "Мы приехали домой накануне праздника, после того как Шалом прошел ряд обследований. Мы пообедали в Шавуот в доме наших родителей в Кирьят-Малахи, и мы все были очень счастливы", — сказала она.



"Мы не перестаем благодарить Бога за то, что Шалом здесь, с нами, — добавила она. — Мы не могли поверить, что это происходит. Он все еще не говорит и почти не ест. Он слаб и устал, но мы можем видеть, что он чувствует себя лучше дома".



Однако семья по-прежнему беспокоилась, что Шалом может уйти и снова исчезнуть: "Мы вернулись к той же точке, в которой были два года назад. С тех пор, как Шалом вернулся, никто из нашего муниципалитета, властей или Министерства здравоохранения не связывался с нами".



"Они просто сказали нам взять его и позаботиться о нем", — объяснила сестра.



"Мы боимся, что он может снова сбежать. Мы присматриваем за ним, но нам также нужны руководство и помощь. Шалом провел два года в Иордании, и всем было наплевать. Ничего не изменилось", — сказала она.