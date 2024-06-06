



Сдержали обещание: США ввели визовые санкции против Грузии

США ввели визовые ограничения в отношении представителей власти в Грузии и членов их семей.



Об этом объявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.



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Обещанные санкции введены в ответ на насильственный разгон демонстраций на фоне принятия скандального пророссийского закона об "иноагентах". Недавно глава Госдепа поручил пересмотреть отношения с Грузией.



"В соответствии с этой политикой, мы предпринимаем шаги для наложения визовых ограничений на десятки граждан Грузии", - подчеркнул Миллер.



Санкции введены в отношении членов партии "Грузинская мечта", парламентариев, правоохранителей, а также частных лиц.



"Мы надеемся, что руководство Грузии переосмыслит свои шаги и примет меры в соответствии с долговременными евроатлантическими стремлениями своего народа. Но если этого не произойдет, США готовы принять дополнительные меры", - предупредил Миллер.