



Саудиты обязались провести полную проверку МАГАТЭ своей ядерной деятельности

Саудовская Аравия заявила в понедельник, 25 сентября, что согласится на полномасштабную проверку своей ядерной деятельности со стороны МАГАТЭ, заменив существующую упрощенную систему мониторинга. Об этом сообщает Reuters.



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил на заседании ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, что его страна готова принять "Соглашение о всеобъемлющих гарантиях", которое предусматривает более строгие проверки и мониторинг.



“Королевство недавно приняло решение аннулировать свой "Протокол о малых количествах" и перейти к реализации полномасштабного "Соглашения о всеобъемлющих гарантиях"”, – заявил бен Салман.



Он не уточнил, согласятся ли саудовцы также на "Дополнительный протокол МАГАТЭ", который предусматривает еще более строгие и интрузивные проверки, включая внезапный контроль.