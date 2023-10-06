



Санду: "вагнеровцы" пытались организовать госпереворот в Молдове

Наемники ЧВК "Вагнер" в начале 2023года пытались организовать госпереворот в Молдове, но их попытки провалились.



Об этом в интервью Financial Times рассказала президент страны Майя Санду.



"По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина", — пояснила Санду.



По ее словам, "вагнеровцы" планировали, что антиправительственные протесты в Молдове перерастут в насилие, что могло привести к государственном перевороту. Планы наемников удалось пресечь на корню. Других подробностей Санду раскрывать на стала.



"Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", - добавила она.