



Саммит мира объединил 101 страну и международные организации

Саммит мира, который стартовал в Швейцарии 15 июня, объединил 101 страну и международные организации.



Такое заявление на открытии мероприятия сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. Сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит мира", - сообщил украинский лидер.



Он добавил, что многие страны своим присутствием показали, что заинтересованы в проведении этого саммита.



"Нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия могут остановить войну и вернуть мир", - отметил он.