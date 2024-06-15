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Саммит мира объединил 101 страну и международные организации
15.06.2024 15:37 Алина Груднева

Саммит мира объединил 101 страну и международные организации

Саммит мира, который стартовал в Швейцарии 15 июня, объединил 101 страну и международные организации.

Такое заявление на открытии мероприятия сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. Сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит мира", - сообщил украинский лидер.

Он добавил, что многие страны своим присутствием показали, что заинтересованы в проведении этого саммита.

"Нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия могут остановить войну и вернуть мир", - отметил он.

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