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Пожар в районе Дорданелл взят под контроль
20.06.2024 12:14 Алина Груднева

Пожар в районе Дорданелл взят под контроль

Масштабный лесной пожар, вспыхнувший возле пролива Дарданеллы удалось взять под контроль.

Об этом сообщает информационное агентство АР со ссылкой на турецкие власти.

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Напомним, что из-за пожара было приостановлено морское движение в проливе. Жители двух сел в Галлиполи были эвакуированы из-за угрозы распространения огня.

К тушению пожара были привлечены девять самолетов, вертолеты и более 360 пожарных.

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