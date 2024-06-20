



Пожар в районе Дорданелл взят под контроль

Масштабный лесной пожар, вспыхнувший возле пролива Дарданеллы удалось взять под контроль.



Об этом сообщает информационное агентство АР со ссылкой на турецкие власти.



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Напомним, что из-за пожара было приостановлено морское движение в проливе. Жители двух сел в Галлиполи были эвакуированы из-за угрозы распространения огня.



К тушению пожара были привлечены девять самолетов, вертолеты и более 360 пожарных.