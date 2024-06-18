Ограничено движение кораблей через Дарданеллы
В проливе Дарданеллы ограничено движение кораблей из-за масштабных лесных пожаров, бушующих на северо-западе Турции.
По данным информационного агентства AFP, такое решение было принято 18 июня.
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"Движение временно приостановлено в направлении с севера на юг", - сообщила береговая охрана.
Пожар вспыхнул в турецкой провинции Чанаккале. Огонь из-за ветра перекинулся на лес. К тушению возгорания привлечены девять самолетов, шесть вертолетов и более 360 пожарных.
Деревня в районе Эджеабат была экстренно эвакуирована из-за угрозы распространения огня.