



Саакашвили заявил о возвращении в грузинскую политику

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует, сообщает Новости-Грузия.



"Несмотря на свое состояние здоровья, я намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в отношении Украины", – говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном в Facebook.



По его словам, в Грузии нельзя, сложа руки, ждать победы Украины и нужно активно приближать ее "инновационными и смелыми действиями".



Бывший президент также заявил, что с сегодняшнего дня намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению все национальные и антироссийские силы.



Cаакашвили отметил, что последней каплей, которая подтолкнула его сделать такое заявление, стали слова на заседании Верховной Рады Аджарии - главой правительства Торнике Рижвадзе, назвавшего войну 2008 года "трусливо проигранной войной".



Как сообщалось, гражданин Украины Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.



Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы.







