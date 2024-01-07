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Румыны строят новую магистраль в сторону Украины
07.01.2024 10:51 Алина Груднева

Румыны строят новую магистраль в сторону Украины

Румыния строит новую автомагистраль в сторону границы с Украиной.

По данным издания Ziaruldevrancea, дорога позволит создать альтернативу польскому и словацкому транспортному коридору. 

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Целью строительства новой магистрали является обеспечение выхода в румынские порты в обход Польши, Венгрии и Словакии.

Новая дорога соединит Бухарест и украинскую границу. Ожидается, что на строительство уйдет около 20 месяцев.

"Ожидается, что завершение этого проекта окажет существенное влияние на экономическое и социальное развитие всего региона, укрепив дорожную инфраструктуру Румынии", - сказано в сообщении.

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