



Румыния введет запрет на ввозз украинской агропродукции на 30 дней

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что обратится к министрам сельского хозяйства и экономики страны с просьбой утвердить совместное распоряжение о продлении запрета на импорт украинской агропродукции на 30 дней.



По словам румынского правительства, он ждет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложение о лицензировании экспорта зерновых, которые будут обсуждаться.



Также Чолаку добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".



"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю: запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – цитирует румынского премьера RFI.