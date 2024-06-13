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Россияне обвиняют репортера WSJ в работе на ЦРУ
13.06.2024 16:55 MIGnews.com

Россияне обвиняют репортера WSJ в работе на ЦРУ

Российская прокуратура направила дело задержанного американского репортера Эвана Гершковича в суд после того, как пришла к выводу, что он собирал для ЦРУ информацию о российском танковом заводе, говорится в заявлении российской прокуратуры.

В Генпрокуратуре России заявляют, что дело Гершковича будет рассматривать суд уральского города Екатеринбурга, где репортер был арестован в марте 2023 года по подозрению в шпионаже.

Гершкович и его работодатель отвергают обвинения в шпионаже как ложные.

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