



Россияне обвиняют репортера WSJ в работе на ЦРУ

Российская прокуратура направила дело задержанного американского репортера Эвана Гершковича в суд после того, как пришла к выводу, что он собирал для ЦРУ информацию о российском танковом заводе, говорится в заявлении российской прокуратуры.



В Генпрокуратуре России заявляют, что дело Гершковича будет рассматривать суд уральского города Екатеринбурга, где репортер был арестован в марте 2023 года по подозрению в шпионаже.



Гершкович и его работодатель отвергают обвинения в шпионаже как ложные.