



Россия пообещала уволить индийцев, воюющих в ее армии

Россия пообещала скорейшее увольнение всех индийских граждан, воюющих в армии страны, сообщило министерство иностранных дел Индии.



Это заявление было сделано по окончании визита премьер-министра Индии Моди в Москву, в ходе которого он поднял этот вопрос перед президентом Путиным.



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Дели добивается освобождения индийцев, которые утверждают, что их заманили в Россию, пообещав не боевую работу в армии, но затем заставили участвовать в активных боевых действиях в Украине.



В ходе боевых действий погибли по меньшей мере четыре индийца.



Министр иностранных дел Винай Кватра заявил на пресс-брифинге, что Моди "решительно поднял вопрос о досрочном увольнении" индийцев, которые были "введены в заблуждение и поступили на службу в российскую армию".



"Российская сторона пообещала досрочно уволить всех индийских граждан со службы в российской армии", - добавил он.



По словам Кватры, в российских войсках служило около 35-50 индийцев, 10 из которых уже вернулись домой. Теперь обе страны будут работать над тем, чтобы вернуть оставшихся людей, добавил он.

