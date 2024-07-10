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Россия пообещала уволить индийцев, воюющих в ее армии
10.07.2024 13:30 MIGnews.com

Россия пообещала уволить индийцев, воюющих в ее армии

Россия пообещала скорейшее увольнение всех индийских граждан, воюющих в армии страны, сообщило министерство иностранных дел Индии.

Это заявление было сделано по окончании визита премьер-министра Индии Моди в Москву, в ходе которого он поднял этот вопрос перед президентом Путиным.

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Дели добивается освобождения индийцев, которые утверждают, что их заманили в Россию, пообещав не боевую работу в армии, но затем заставили участвовать в активных боевых действиях в Украине.

В ходе боевых действий погибли по меньшей мере четыре индийца.

Министр иностранных дел Винай Кватра заявил на пресс-брифинге, что Моди "решительно поднял вопрос о досрочном увольнении" индийцев, которые были "введены в заблуждение и поступили на службу в российскую армию".

"Российская сторона пообещала досрочно уволить всех индийских граждан со службы в российской армии", - добавил он.

По словам Кватры, в российских войсках служило около 35-50 индийцев, 10 из которых уже вернулись домой. Теперь обе страны будут работать над тем, чтобы вернуть оставшихся людей, добавил он.
 

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