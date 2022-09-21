



Россия освободила 10 иностранных военнопленных

Россия освободила 10 военнопленных иностранцев. Посредником в этом процессе выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман.



Об этом сообщает Reuters.



По данным Al-Arabiya, наследный принц Саудовской Аравии был в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках посреднических усилий по освобождению заключенных.



Самолет с 10 освобожденными военнопленными прибыл из России в Эр-Рияд сегодня. Среди них: пять граждан Великобритании, один марокканец, один швед, один хорват и два американца.