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Рогозин предложил "новый формат" использования мобилизованных
18.12.2022 14:31 Алина Груднева

Рогозин предложил "новый формат" использования мобилизованных

Бывший гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин предложил использовать мобилизованных в России и добровольцев в новом формате.

 
Об этом он написал в Telegram.
 
Рогозин считает, что их необходимо включать в добровольческие штурмовые дивизии, которые будут созданы на основе так называемых гвардий "ДНР" и "ЛНР".
 
Свое предложение он объяснил "повышением эффективности мобилизации". 
 
"Гвардии "ДНР" и "ЛНР", и добровольческие батальоны не надо менять, переподчинять, либо трансформировать, их надо только укреплять, в том числе мобилизованными из других субъектов Российской Федерации", — сказал Рогозин.

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