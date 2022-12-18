



Рогозин предложил "новый формат" использования мобилизованных

Бывший гендиректор "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин предложил использовать мобилизованных в России и добровольцев в новом формате.

Об этом он написал в Telegram.

Рогозин считает, что их необходимо включать в добровольческие штурмовые дивизии, которые будут созданы на основе так называемых гвардий "ДНР" и "ЛНР".

Свое предложение он объяснил "повышением эффективности мобилизации".

"Гвардии "ДНР" и "ЛНР", и добровольческие батальоны не надо менять, переподчинять, либо трансформировать, их надо только укреплять, в том числе мобилизованными из других субъектов Российской Федерации", — сказал Рогозин.