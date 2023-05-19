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РФ запретила въезд 500 гражданам США: в списке - Обама
19.05.2023 20:03 Алина Груднева

РФ запретила въезд 500 гражданам США: в списке - Обама

Россия запретила въезд в страну 500 гражданам Соединенных Штатов Америки.

Об этом объявили в министерстве иностранных дел РФ.

В списке американцев, попавших в "черный список" россиян, оказался бывший президент США Барак Обама.

В заявлении МИД также сказано, что Россия отказала в последнем запросе США на консульский доступ к репортеру Эвану Гершковичу, которому предъявлены обвинения в "шпионаже".

Таким образом в РФ "ответили" на включение Штатами в санкционный список 71 предприятия из России, Армении и Киргызстана. Экспортные ограничения были наложены на 69 российских предприятий.

В министерстве торговли США ранее пояснили, что эти предприятия поддерживают армию и военную промышленность РФ.

 

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