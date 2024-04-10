



РФ: Теракты в России финансирует украинская компания, где работал сын Байдена

Украинская нефтегазовая компания "Бурисма Холдингс", в который работал сын президента США Хантер Байден, финансирует теракты на территории России. С таким обвинением выступил Следственный комитет РФ (СК).



"Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, использовали для терактов в России", – цитирует заявление СК РФ российское издание "РИА Новости".



Белый дом назвал "нонсенсом" дело о финансировании терроризма в России чиновниками США в том числе через "Бурисма Холдингс".



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Ранее, 26 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", и заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.



А 28 марта уже Следственный комитет РФ заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".



По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.