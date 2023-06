Британская разведка выявила маршрут крупных поставок иранских дронов-камикадзе в Россию. Так, в последние месяцы РФ работала над обеспечением долгосрочных и крупных поставок беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV). При этом поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.



Об этом идет речь в сводке Министерства обороны Великобритании, опубликованной в Twitter.



Россия перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море, отмечается в сводке.



По данным британской разведки, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций.



"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dDR5977XM6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI