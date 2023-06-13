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РФ получает иранские дроны по Каспийскому морю, - британская разведка
13.06.2023 10:07 Mignews

РФ получает иранские дроны по Каспийскому морю, - британская разведка

Британская разведка выявила маршрут крупных поставок иранских дронов-камикадзе в Россию. Так, в последние месяцы РФ работала над обеспечением долгосрочных и крупных поставок беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV). При этом поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Об этом идет речь в сводке Министерства обороны Великобритании, опубликованной в Twitter.

Россия перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море, отмечается в сводке.

По данным британской разведки, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций.

"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
 

 

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