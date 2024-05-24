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РФ отозвала своего посла из Армении
24.05.2024 14:40 Алина Груднева

РФ отозвала своего посла из Армении

Россия отозвала своего посла в Армении Сергея Копыркина для консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

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По какому поводу дипломата отозвали из Еревана, не уточняется. Стоит отметить, что в последнее время отношения между двумя странами заметно испортились из-за намерений Армении сблизиться с Евросоюзом и США.

Также отправной точкой послужило объявление премьер-министр Армении Никола Пашиняна о заморозке участия страны в ОДКБ.

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