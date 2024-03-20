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РФ обвинила миссию ЕС в Армении в "шпионаже"
20.03.2024 15:54 Алина Груднева

РФ обвинила миссию ЕС в Армении в "шпионаже"

Россия обвинила миссию европейских наблюдателей в Армении в "шпионаже".

Соответствующее заявление сделала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Она обвинила европейских наблюдателей в Армении в шпионаже ха Россией, Ираном и Азербайджаном.

По словам Захаровой, это "усиливает напряженность в регионе". Также она раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что он "запугивает население своей страны войной", а это "пользы не принесет".

 

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