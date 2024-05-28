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РФ набирает на войну африканцев по 2,2 тысячи долларов в месяц
28.05.2024 21:30 MIGnews.com

РФ набирает на войну африканцев по 2,2 тысячи долларов в месяц

После громкого дела о незаконной вербовке граждан Непала, РФ начала набирать на войну африканцев по 2,2 тысячи долларов в месяц.

Вербовкой занимается специальный отдел Минобороны РФ. Кроме первичной немедленной выплаты африканцам обещают 2 тысячи долларов за подписание контракта, медицинское обслуживание и российский паспорт для солдата и членов его семьи.

Уже сейчас известно, что новеньких готовят к “мясным штурмам”. В основном это жители Руанды, Бурунди, Конго и Уганды. 
 

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