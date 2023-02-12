



РФ и КСИР: "месть Ирана началась - в Израиле погиб высокопоставленный чиновник"

Органы пропаганды КСИР и исламской республики Иран на прошлой неделе пообещали, что “месть за Исфахан” будет совершена на территории Израиля”, и что “приказ об этом уже отдан”.



Сегодня появилось описание “мести” в печатном органе КСИР, Sepah Pasdaran, которое тут же распространили “патриотические” издания РФ.



Сообщение гласит: “Иранская месть началась?: в Израиле погиб высокопоставленный чиновник



Израильская армия подтвердила, что на юге Тель-Авива погиб высокопоставленный чиновник. Об этом сообщает Sepah Pasdaran.



Израильская армия подтвердила гибель 43-летнего Мишеля Барше, отвечавшего за планирование, надзор и производство в эскадрилье технического обслуживания самолетов, на авиабазе Тель-Ноф.



Официальный представитель КСИР Сардар Рамзан Шариф заявил:



«Израильские атаки на Иран провалились, но получили болезненные ответы, и вскоре это отразится на их поведении. Мы полны решимости и защищаем национальные интересы и безопасность нашего народа и располагаем для этого всеми необходимыми механизмами”.



В сообщении переврано все что было возможно и невозможно переврать - имя, должность, возраст и даже пол одной из жертв фатального столкновения трех автомобилей у базы ВВС Тель-Ноф на прошлой неделе.



Израильская пресса ранее сообщила, что офицер ЦАХАЛа, лейтенант Мишель Паршат, 23 лет из Беэр-Шевы, сотрудник отдела планирования, контроля и производства в эскадрилье технического обслуживания на базе ВВС Тель-Ноф погибла в аварии, произошедшей недалеко от базы. В аварии также погибла 43-летняя Оделия Тейц Родригес, мать четверых детей из Реховота. Оделия, педагог по профессии, была смертельно ранена в аварии, а спустя некоторое время ее объявили мертвой в больнице.