



Путин выступил на экономическом форуме: Главные цитаты и предложения

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Накануне стало известно, что ради обеспечения его безопасности на мероприятии был отключен интернет. По традиции, Путин опоздал на свое выступление на час. На пленарной сессии также присутствовал президент Алжира Абдельмаджид Теббун и модератор дискуссии Дмитрий Саймс.



В начале своего выступления Путин посвятил свое выступление обзору российской экономики.



По его данным:

Россия “слезает” с нефтяной иглы, эта тенденция постепенно набирает обороты;

Инфляция в РФ близка к историческому минимуму, составляет 2,9%;

Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 1,5-2%;

Реальные доходы граждан “скромно, но растут” – с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. По словам Путина, суммарное повышение минимального размера оплаты труда позитивно отразится на доходах 4,8 миллионов человек. С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3%, до 16 242 рублей в месяц;

Россия за последний год нарастила выпуск военной продукции почти в три раза, а по наиболее востребованным образцам – в десять раз;

Россия сохранила экономическую устойчивость, это – “медицинский факт”.

Война с Украиной:

"Танки Леопард уже горят, также будут гореть и F-16. Сомнений нет";

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существования России, У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они об этом знают и постоянно склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им";

“Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа”;

“На территории Украины в ходе Холокоста были уничтожены 1,5 миллиона евреев. Как же это можно отрицать?”;

"Ни на одном из участков Киев не достиг целей. Потери у них большие – больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией”;

“Скоро Украина перестанет использовать свою технику, ничего не останется. А у нас запас прочности очень большой”.

Россия и Запад:

“Многие из наших бизнесменов с удивлением обнаружили, что их счета и активы на Западе были заморожены. В голову раньше это никому не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой. Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Удивительно просто. Средневековье”;

“Отечественный бизнес все чаще просит не пускать ушедшие иностранные компании назад, однако Россия не закрывает ни для кого двери, если иностранные производители захотят вернуться;

Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения”;

“Западные контрпартнеры отказались отрегулировать войну в Украине мирными способами, что вынудило Россию использовать ВС в попытке прекратить эту войну”;

“Мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики”;

Соединенные Штаты подрывают свое могущество в сфере мировых финансов, используя доллар в качестве “инструмента вооруженной борьбы”;

"Мы никого не выгоняли с нашего рынка. У каждого из наших партнеров было право выбора. Мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится. При возвращении таких компаний будут учитываться особенности их поведения".

В ходе речи президента были также озвучены ряд предложений: