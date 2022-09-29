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Путин встретится с "главами" захваченных территорий Украины
29.09.2022 13:32 Ольга Белозерова

Путин встретится с "главами" захваченных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с "главами" украинских территорий, которые были захвачены российскими силами. Речь идет о территориях Донецкой и Луганской областей (где были сформированы "ДНР" и "ЛНР), Херсонской области и части Запорожской области.

Встреча состоится 30 сентября в Москве, когда пройдет церемония подписания документов о вхождении этих областей в состав РФ, сообщают РИА Новости.

"На "полях" этой церемонии эти встречи и состоятся", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

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