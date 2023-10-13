



Путин против операции ЦАХАЛа в Газе и за создание "государства Палестина"

Президент России Владимир Путин выступил противи масштабного наступления Израиля в Газе для истребления террористов ХАМАСа.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.



"Россия однозначно выступает против масштабных действий Израиля. Мы слышим о плане наземных действий, но все понимаем, что применение силы и тяжелой техники будет стоить многих жертв среди гражданского населения. Там проживает почти 2 миллиона человек", - посетовал Путин.



Глава Кремля признал, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке и имеет право на защиту. Он настаивает на необходимости "создания независимой палестины" со столицей в Восточном Иерусалиме. Также Путин сказал, что Россия готова выступить посредником для урегулирования конфликта.

