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Путин против операции ЦАХАЛа в Газе и за создание "государства Палестина"
13.10.2023 13:48 Алина Груднева

Путин против операции ЦАХАЛа в Газе и за создание "государства Палестина"

Президент России Владимир Путин выступил противи масштабного наступления Израиля в Газе для истребления террористов ХАМАСа.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Россия однозначно выступает против масштабных действий Израиля. Мы слышим о плане наземных действий, но все понимаем, что применение силы и тяжелой техники будет стоить многих жертв среди гражданского населения. Там проживает почти 2 миллиона человек", - посетовал Путин.

Глава Кремля признал, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке и имеет право на защиту. Он настаивает на необходимости "создания независимой палестины" со столицей в Восточном Иерусалиме. Также Путин сказал, что Россия готова выступить посредником для урегулирования конфликта.
 

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