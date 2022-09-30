



Путин признал "независимость" оккупированных Запорожской и Херсонской областей

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующие документы опубликовали на сайте правовой информации РФ.



В обоих приказах Путина говорится, что решение о независимости оккупированных украинских территорий принято якобы в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Кроме того, говорится, что учли «волеизъявление» жителей областей.



Документ президент России подписал в четверг, 29 сентября. Такое решение он принял на фоне «результатов» псевдореферендумов.



Россияне при помощи гауляйтеров придумали количество людей, проголосовавших «за» присоединение к России. В частности, в Херсонской области такое решение якобы поддержали 87,05% человек, в Запорожской – 93,11%.











Напомним, как заявили в Министерстве иностранных дел, Украина и после незаконных референдумов имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами.



Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что война не будет считаться оконченной до деоккупации всех территорий.



