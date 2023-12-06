



Путин прибыл в ОАЭ обсудить войну в Израиле и Украине

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.



По данным российских СМИ, он уже встретился с коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби во дворце.



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На церемонии приема Путина присутствовали делегации России и ОАЭ. Сначала переговоры проходят в расширенном составе, после этого состоится встреча двух президентов наедине.



Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, войну в Украине, а также войну между Израилем и ХАМАСом.