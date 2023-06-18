



Путин поручил создать институт психиатрии по изучению ЛГБТ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете в России "изменения пола", заявил, что президент РФ поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт изучения поведения ЛГБТ-людей.



Об этом сообщает Медиазона.



Мурашко сказал об этом, отвечая на вопросы депутата Анатолия Вассермана об исследованиях в системе Министерства здравоохранения о возможности психологических или даже психиатрических методов воздействия на людей, желающих изменить свой гендер.



Глава Минздрава ответил, что "есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения". По его словам, "это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку".



На сайте о сексуальном здоровье и семейных отношениях ЛГБТ-людей " Парни+ " говорится, что слова министра здравоохранения могут означать, что в России, возможно, "ведется исследовательская работа по внедрению конверсионной терапии". Под ней подразумевается набор насильственных психологических и физических практик, направленных на исправление сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека. В ООН такие методы приравнивают к пыткам.



В ходе заседания Госдумы законопроект о запрете в России "изменения пола" был единогласно принят в первом чтении.





