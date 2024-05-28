



Путин о словах генсека НАТО об ударах по РФ: путь осознают, с чем играют

Владимир Путин прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории РФ.



Соответствующее заявление, выступая перед журналистами, он сделал по итогам поездки в Узбекистан.



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"Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки", - сказал он.



По словам Путина, если будут применяться такие системы, как Storm Shadow, выбор целей и наведение будет производиться без присутствия украинских военных.



"Кто это делает? Это делают те, кто производит, и те, кто якобы поставляют на Украину эти системы ударные. Вообще без участия может происходить, и происходит, без участия украинских военнослужащих. Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны, вообще, отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - добавил он.

