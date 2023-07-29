



Путин идет на рекорд: На выборах президента планируется получить 80% поддержки

В Кремле решили, что на выборах 2024 года Владимир Путин должен набрать более 80%. Об этом пишет "Медуза".



Источники в администрации Путина сообщили изданию, что такой результат будут обеспечивать различными методами – "мобилизацией реальных сторонников президента, административной и корпоративной мобилизацией, электронным голосованием и т.д."



Сообщается, что "позитивным фоном" для этого должен стать форум-выставка "Россия", которая откроется на ВДНХ в ноябре 2023-го и "призвана продемонстрировать достижения последних лет". Ожидается, что на этой же выставке Путин объявит об участии в выборах-2024.



Близкие к Кремлю собеседники издания считают, что форум "Россия" будет "важным мероприятием кампании" и станет "чередой праздников". По замыслу Кремля, каждый день выставки будет посвящен либо конкретному региону, либо определенному виду спорта, либо какой-то исторической личности.



Технолог, сотрудничающий с администрацией президента, в беседе с "Медузой" отмечает, что, несмотря на такую подготовку, политическому блоку Кремля будет не так просто обеспечить необходимый процент голосов, ведь из-за войны все может быстро измениться.



“Я им не завидую. Сидишь, готовишь. А потом – бац! – и за месяц до выборов дроны бомбят условно Крымский мост – и всей кампании конец".