



Прорыв: Нетания и Днепр стали городами-побратимами

Израильский город Нетания и украинский Днепр стали городами-побратимами.



Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.



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Договор программы поддержки стартапов и бизнес-проектов еще в 2021 году подписал тогдашний мэр украинского города Борис Филатов. В рамках меморандума о дружбе Израиль и Украина будут расширять сотрудничество в сферах безопасности, образования, культуры, спорта, местного самоуправления и охраны окружающей среды.



"Несмотря на значительные вызовы и угрозы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Украина и Государство Израиль, стороны находят возможности для расширения межрегионального сотрудничества", — сообщили в украинском посольстве в Израиле.



По словам Филатова, Днепр продолжит развивать межмуниципальное партнерство с городами-побратимами.



"Война открыла нам "окно возможностей", которое мы используем, чтобы Днепр был еще более выносливым к вызовам военного времени. Ведь кроме поддержки на словах город привлекает к себе разную коммунальную технику, генераторы, оснащение для больниц и не только. В то же время, это укрепляет фундамент для уже послевоенного восстановления и развития", - подчеркнул Филатов.



По словам депутата горсовета Нетании Бориса Цирульника, речь идет не просто о красивой декларации с украинским городом. Оба города смогут обмениваться идеями. Уточняется, что делегацию из Днепра, которая посетила Нетанию, очень заинтересовал опыт израильтян в сфере абсорбции беженцев.

