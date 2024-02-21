



Прогноз Грозева, нашедшего отравителей Навального: будут репрессии и убийства

В России в обозримом будущем может начаться целая волна репрессий и убийств.



Такой прогноз в интервью "Медузе" озвучил со ссылкой на предупреждения от источников журналист-расследователь Христо Грозев, который в 2020-м году установил личности тех, кто пытался отравить оппозиционера Алексея Навального.



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"От моих источников уже поступили предупреждения, что может начаться целая волна репрессий и убийств, и что у Путина "особые планы" на российских оппозиционных лидеров. Если это правда, особенно уязвимыми окажутся находящиеся в заключении Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза", - предупредил он.



По словам Грозева, он готов полностью исключить всего лишь один сценарий, согласно которому для Кремля смерть Навального стала "неприятной неожиданностью".



"Ну не верю я, что его просто "недолечили" или "по неосторожности" довели до такого состояния. Исключено. Потому что в ФСБ понимали ценность Навального для будущей России, какой бы она ни оказалась. Алексей стал бы капиталом для будущих переговоров, для обмена. И просто "упустить" его они не могли", - подчеркнул он.