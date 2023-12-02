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Продолжается ли обмен пленными между Украиной и РФ: ответ Зеленского
02.12.2023 12:54 Алина Груднева

Продолжается ли обмен пленными между Украиной и РФ: ответ Зеленского

Обмены военнопленными между Украиной и Россией продолжаются, хотя об этом публично не объявляется.

Об этом в интервью информационному агентству АР рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы боремся за каждого нашего человека. Мы меняем и наполняем свой обменный фонд, а потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших парней – и мы меняем", - признался Зеленский.

По его словам, обмены военнопленными проводятся по поручениям командиров, которые знают, что делают.

По оценке военного командования, в плену россиян находятся несколько тысяч украинских военнослужащих. Зеленский пообещал, что Украина будет бороться за всех них.

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